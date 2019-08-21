Золото и серебро в Азербайджане подорожали

21 августа 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 21 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 21 августа подорожала на 13,464 маната, составив 2555, 3890 маната, унция серебра - на 0,2648 маната, до 29, 0062 маната, унция платины подешевела на 10,0045 маната, составив 1438, 6930 маната, унция палладия подорожала на 12,6905 маната, до 2524, 4405 маната.

Название

21.08.2019

20.08.2019

Золото

XAU

2555.3890

2541.9250

Серебро

XAG

29.0062

28.7414

Платина

XPT

1438.6930

1448.6975

Палладий

XPD

2524.4405

2511.7500

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 21 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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