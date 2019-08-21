Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 21 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 21 августа подорожала на 13,464 маната, составив 2555, 3890 маната, унция серебра - на 0,2648 маната, до 29, 0062 маната, унция платины подешевела на 10,0045 маната, составив 1438, 6930 маната, унция палладия подорожала на 12,6905 маната, до 2524, 4405 маната.

Название 21.08.2019 20.08.2019 Золото XAU 2555.3890 2541.9250 Серебро XAG 29.0062 28.7414 Платина XPT 1438.6930 1448.6975 Палладий XPD 2524.4405 2511.7500

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 21 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.