Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 21 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 21 августа подорожала на 13,464 маната, составив 2555, 3890 маната, унция серебра - на 0,2648 маната, до 29, 0062 маната, унция платины подешевела на 10,0045 маната, составив 1438, 6930 маната, унция палладия подорожала на 12,6905 маната, до 2524, 4405 маната.
|
Название
|
21.08.2019
|
20.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2555.3890
|
2541.9250
|
Серебро
|
XAG
|
29.0062
|
28.7414
|
Платина
|
XPT
|
1438.6930
|
1448.6975
|
Палладий
|
XPD
|
2524.4405
|
2511.7500
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 21 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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