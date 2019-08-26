Золото и серебро в Азербайджане подорожали

26 августа 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 26 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 26 августа подорожала на 80,92 маната, составив 2622, 3435 маната, унция серебра - на 1,1215 маната, до 30, 0122 маната, унция платины - на 4,828 маната, составив 1464, 8475 маната, унция палладия подешевела - на 21,1395 маната, до 2501,6605 маната.

Название

26.08.2019

23.08.2019

Золото

XAU

2622.3435

2541.4235

Серебро

XAG

30.0122

28.8907

Платина

XPT

1464.8475

1460.0195

Палладий

XPD

2501.6605

2522.8000

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 26 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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