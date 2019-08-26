Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 26 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 26 августа подорожала на 80,92 маната, составив 2622, 3435 маната, унция серебра - на 1,1215 маната, до 30, 0122 маната, унция платины - на 4,828 маната, составив 1464, 8475 маната, унция палладия подешевела - на 21,1395 маната, до 2501,6605 маната.
|
Название
|
26.08.2019
|
23.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2622.3435
|
|
Серебро
|
XAG
|
30.0122
|
28.8907
|
Платина
|
XPT
|
1464.8475
|
1460.0195
|
Палладий
|
XPD
|
2501.6605
|
2522.8000
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 26 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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