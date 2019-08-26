Готовьтесь к школе с картой BirKart!

26 августа 2019 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/-В преддверии 15 сентября, Дня знаний и начала нового учебного года, Kapital Bank предлагает новую акцию для владельцев карты BirKart. В рамках акции, при совершившие покупок у партнеров BirKart, занимающихся продажей одежды, обуви, аксессуаров, книг и канцелярских принадлежностей, клиенты получат кешбэк 15 процентов, сообщает Trend со ссылкой на банк .

Независимо от типа карты, все владельцы BirKart могут воспользоваться этой возможностью. Акция продлится до 20 сентября 2019 года. Держатели BirKart Miles также получат и бонусные мили в десятикратном размере.

Более того, в рамках акции абоненты Bakcell получат от Ulduzum бесплатно 15 разговорных минут внутри сети. Для участия в акции нет требования к минимальной сумме покупки в рассрочку.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в трех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, накопления миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомлений предоставляется бесплатно.

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