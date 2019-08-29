Золото и серебро в Азербайджане подорожали

29 августа 2019 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 29 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 29 августа подорожала на 12,9795 маната, составив 2623, 2105 маната, унция серебра - на 0,4228 маната, до 31, 2996 маната, унция платины - на 66,1725 маната, составив 1544, 2375 маната, унция палладия подешевела на 6,851 маната, до 2510, 1775 маната.

Название

29.08.2019

28.08.2019

Золото

XAU

2623.2105

2610.2310

Серебро

XAG

31.2996

30.8768

Платина

XPT

1544.2375

1478.0650

Палладий

XPD

2510.1775

2517.0285

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 29 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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