Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 29 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 29 августа подорожала на 12,9795 маната, составив 2623, 2105 маната, унция серебра - на 0,4228 маната, до 31, 2996 маната, унция платины - на 66,1725 маната, составив 1544, 2375 маната, унция палладия подешевела на 6,851 маната, до 2510, 1775 маната.
|
Название
|
29.08.2019
|
28.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2623.2105
|
2610.2310
|
Серебро
|
XAG
|
31.2996
|
30.8768
|
Платина
|
XPT
|
1544.2375
|
1478.0650
|
Палладий
|
XPD
|
2510.1775
|
2517.0285
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 29 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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