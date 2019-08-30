Золото и серебро в Азербайджане подешевели

30 августа 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 30 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 30 августа подешевела на 28,101 маната, составив 2595.1095 маната, унция серебра - на 0,2227 маната, до 31.0769 маната, унция платины подорожала - на 16,6855 маната, составив 1560.9230 маната, унция палладия подорожала на 15,8185 маната, до 2525.9960 маната.

Название

30.08.2019

29.08.2019

Золото

XAU

2595.1095

2623.2105

Серебро

XAG

31.0769

31.2996

Платина

XPT

1560.9230

1544.2375

Палладий

XPD

2525.9960

2510.1775

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 30 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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