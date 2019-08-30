Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 30 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 30 августа подешевела на 28,101 маната, составив 2595.1095 маната, унция серебра - на 0,2227 маната, до 31.0769 маната, унция платины подорожала - на 16,6855 маната, составив 1560.9230 маната, унция палладия подорожала на 15,8185 маната, до 2525.9960 маната.
|
Название
|
30.08.2019
|
29.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2595.1095
|
2623.2105
|
Серебро
|
XAG
|
31.0769
|
31.2996
|
Платина
|
XPT
|
1560.9230
|
1544.2375
|
Палладий
|
XPD
|
2525.9960
|
2510.1775
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 30 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)
Twitter: @badalov_rovshan
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