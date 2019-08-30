Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 30 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 30 августа подешевела на 28,101 маната, составив 2595.1095 маната, унция серебра - на 0,2227 маната, до 31.0769 маната, унция платины подорожала - на 16,6855 маната, составив 1560.9230 маната, унция палладия подорожала на 15,8185 маната, до 2525.9960 маната.

Название 30.08.2019 29.08.2019 Золото XAU 2595.1095 2623.2105 Серебро XAG 31.0769 31.2996 Платина XPT 1560.9230 1544.2375 Палладий XPD 2525.9960 2510.1775

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 30 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.