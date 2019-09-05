Золото и серебро в Азербайджане подорожали

5 сентября 2019 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 5 сентября повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 5 сентября подорожала на 4,2755 маната, составив 2626, 2790 маната, унция серебра - на 0,0001 маната, до 33, 0064 маната, унция платины - на 43,35 маната, до 1680, 6880 маната, унция палладия - на 21,5135 маната, до 2649, 6455 маната.

Название

05.09.2019

04.08.2019

Золото

XAU

2626.2790

2622.0035

Серебро

XAG

33.0064

33.0063

Платина

XPT

1680.6880

1637.3380

Палладий

XPD

2649.6455

2628.1320

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 5 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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