Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 5 сентября повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 5 сентября подорожала на 4,2755 маната, составив 2626, 2790 маната, унция серебра - на 0,0001 маната, до 33, 0064 маната, унция платины - на 43,35 маната, до 1680, 6880 маната, унция палладия - на 21,5135 маната, до 2649, 6455 маната.
|
Название
|
05.09.2019
|
04.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2626.2790
|
2622.0035
|
Серебро
|
XAG
|
33.0064
|
33.0063
|
Платина
|
XPT
|
1680.6880
|
1637.3380
|
Палладий
|
XPD
|
2649.6455
|
2628.1320
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 5 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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