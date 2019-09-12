В Баку пройдет заседание азербайджано-турецкой межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

12 сентября 2019 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 16 сентября пройдет восьмое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджана и Турции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров.

Руководить заседанием будет премьер-министр, сопредседатель Комиссии со стороны Азербайджана Новруз Мамедов и вице-президент Турции, сопредседатель Комиссии со стороны Турции Фуат Октай.

В заседании будут участвовать представители министерств, структур и других организаций, являющихся членами Комиссии с обеих сторон.

На встрече планируется обсудить нынешнее состояние и расширение торгово-экономических связей двух стран и вопросы по обеспечению продолжительности экономических отношений.

Напомним, что Совместная межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией была создана в соответствии с Соглашением торгового и экономического сотрудничества между правительствами Азербайджана и Турции, подписанным второго ноября 1992 года в Анкаре.

До сих пор проведено семь заседаний Комиссии.

С конца августа функционирует профиль межправкомиссии в Twitter - @AzTurCom

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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