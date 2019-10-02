Между Махачкалой и Баку будет курсировать высокоскоростной поезд

2 октября 2019 14:31 (UTC+04:00)

Между Махачкалой и Баку планируется запустить высокоскоростной поезд, пассажиры которого будут проходить таможенные проверки в упрощенном порядке. По такому же принципу курсирует поезд между Петербургом и Хельсинки.

Об этом глава Дагестана Владимир Васильев сообщил журналистам на полях XVI заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", передает Trend со ссылкой на AиФ.

Поезд по маршруту Махачкала - Баку будет ходить через Дербент. Этот вопрос обсуждали профильные министерства двух республик, отметил он.

Запуск железнодорожного сообщения увеличит туристический поток между Азербайджаном и Дагестаном, в том числе и в город Дербент.

Васильев отметил, что Дербент очень популярен среди туристов и в ближайшие годы благодаря специальной программе финансирования станет "еще лучше". Этот город с каждым годом будет становиться более привлекательным и интересным.

"Будем создавать условия, чтобы это был современный город", - заверил Васильев.

В беседе с журналистами он также рассказал о планах запуска авиасообщения между Махачкалой и Тегераном.

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