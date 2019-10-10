В проекты в технопарках и промкварталах Азербайджана вложено 3,4 млрд долларов

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане суммарный объем инвестиций в проекты, реализуемые резидентами технопарков и промышленных кварталов, оценивается в 3,8 миллиарда долларов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на конференции "Применение стандартов: сотрудничество Азербайджана и Турции".

По словам замминистра, на сегодня резиденты промышленных парков и кварталов уже инвестировали 3,4 миллиарда долларов в реализацию проектов.

"На данный момент в Азербайджане создано девять промышленных парков и кварталов, где зарегистрировано 82 резидента", - добавил Сафаров.

Замминистра отметил, что 45 резидентов уже приступили к производственной деятельности.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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