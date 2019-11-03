В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)

3 ноября 2019 21:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года в Баку откроются еще две ярмарки. Об этом во время посещения воскресной ярмарки "От села к городу", организованной на территории Наримановского района Баку (рядом со станцией метро "Гянджлик), сказал заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Гулиев, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство.

Замминистра рассказал об основных целях организованной ярмарки.

"Ярмарки организуются для обеспечения населения города Баку высококачественной сельскохозяйственной продукцией, а также для обеспечения беспрепятственного доступа на фермерские рынки и для предотвращения искусственного повышения цен со стороны ОАО "Аграрная Заготовка и Снабжение". Мы стараемся, чтобы фермеры продавали свою продукцию через эти ярмарки. Фермеры, участвующие в ярмарке, обеспечены всем необходимым оборудованием и удобствами. Вы видели, что как наши покупатели, так и продавцы довольны ценой и условиями. Наша главная цель - обеспечить, чтобы как производители, так и потребители остались удовлетворены этими условиями, созданными государством, чтобы они могли покупали для своих семей высококачественные продукты. До конца текущего года мы планируем открыть еще две новые ярмарки. Кроме того, в столице есть торговые центры под названием "Из деревни в город". Я считаю, что бакинцы этими магазинами тоже довольны. Цены там также приемлемые. У нас есть политика, согласно которой не должны пострадать ни фермеры, ни покупатели, а продукты должны продаваться за приемлемую цену", - сказал Гулиев.

Гости ярмарки побеседовали с фермерами, поинтересовались деятельностью ярмарки.

Отметим, что ярмарка "От села к городу" кроме Наримановского района также организовывается еженедельно по субботам и воскресеньям на пересечении проспекта Г. Джавид и улицы С. Даглы (возле "Space TV") в Ясамальском районе и по улице С.С.Ахундова 5В Бинагадинского района.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
  • В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
  • В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
  • В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
  • В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
  • В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
  • В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
  • В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
  • В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
  • В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
  • В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
  • В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
  • В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
  • В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)
Новости по теме
В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
Социум 18:06
В Азербайджане начинается подача документов для регистрации кандидатов на муниципальные выборы
Политика 10:26
В результате сильного ветра в Баку обрушилась крыша здания (ФОТО)
Общество 09:46
Албан Клод из Франции посетил святилище Пир Гасан и могилу прадеда Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО)
Социум 2 ноября 23:49
Боянка Костова выиграла престижный международный турнир(ФОТО)
Азербайджан 2 ноября 21:02
Пазлы минувших дней бойца и философа Сахиба Мамедова (ВИДЕО, ФОТО)
Trend Life 2 ноября 20:05
Лента новостей
Трамп: соглашение по первому этапу торговых договоренностей с Китаем будет подписано в США
США 22:45
Лидер британской партии Brexit отказался участвовать в выборах
Европа 22:32
В ходе столкновений в Эфиопии в конце октября погибли 86 человек
Другие страны 22:10
В Бейруте тысячи ливанцев вышли на антиправительственную демонстрацию
Другие страны 21:23
Более 30 человек получили травмы в ДТП с автобусом во Франции
Европа 21:10
На белорусско-польской границе нашли боеприпасы времен Второй мировой войны
Европа 20:52
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против протестующих
Китай 20:24
Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии из-за пожаров в штате
США 20:06
Хуситы заявили об отражении атак йеменской армии в двух провинциях
Арабские страны 19:53