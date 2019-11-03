В Баку откроются еще две ярмарки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года в Баку откроются еще две ярмарки. Об этом во время посещения воскресной ярмарки "От села к городу", организованной на территории Наримановского района Баку (рядом со станцией метро "Гянджлик), сказал заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Гулиев, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство.

Замминистра рассказал об основных целях организованной ярмарки.

"Ярмарки организуются для обеспечения населения города Баку высококачественной сельскохозяйственной продукцией, а также для обеспечения беспрепятственного доступа на фермерские рынки и для предотвращения искусственного повышения цен со стороны ОАО "Аграрная Заготовка и Снабжение". Мы стараемся, чтобы фермеры продавали свою продукцию через эти ярмарки. Фермеры, участвующие в ярмарке, обеспечены всем необходимым оборудованием и удобствами. Вы видели, что как наши покупатели, так и продавцы довольны ценой и условиями. Наша главная цель - обеспечить, чтобы как производители, так и потребители остались удовлетворены этими условиями, созданными государством, чтобы они могли покупали для своих семей высококачественные продукты. До конца текущего года мы планируем открыть еще две новые ярмарки. Кроме того, в столице есть торговые центры под названием "Из деревни в город". Я считаю, что бакинцы этими магазинами тоже довольны. Цены там также приемлемые. У нас есть политика, согласно которой не должны пострадать ни фермеры, ни покупатели, а продукты должны продаваться за приемлемую цену", - сказал Гулиев.

Гости ярмарки побеседовали с фермерами, поинтересовались деятельностью ярмарки.

Отметим, что ярмарка "От села к городу" кроме Наримановского района также организовывается еженедельно по субботам и воскресеньям на пересечении проспекта Г. Джавид и улицы С. Даглы (возле "Space TV") в Ясамальском районе и по улице С.С.Ахундова 5В Бинагадинского района.

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