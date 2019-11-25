В госбюджет Азербайджана внесен ряд поправок - министр

25 ноября 2019 20:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С учетом предложений депутатов в государственный бюджет на 2020 год внесен ряд поправок.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он сообщил, что средства, предназначенные для политических партий, были увеличены на один миллион манатов и составили четыре миллиона манатов.

«Предлагается увеличение средств, предназначенных для общественных объединений, на 900 тысяч манатов и доведения до 5,5 миллиона манатов. Помимо этого, во исполнение распоряжения Президента Азербайджана, предлагается предусмотреть в госбюджете выделение средств в размере 600 тысяч манатов для расходов в связи с созданием Государственного историко-культурного заповедника Древний город Шамкир на территории Шамкирского района, Государственного историко-культурного заповедника Древний город Агсу на территории Агсуинского района. Также для 2020 года предлагается увеличить расходы Милли Меджлиса на 1,9 миллиона манатов», - сказал Шарифов.

Министр довел до сведения, что также есть изменения в дефиците и расходах государственного бюджета на следующий год. По его словам, Нахчыванская АР обратилась к правительству.

"Согласно обращению, увеличение потенциала доходов Нахчыванской АР на 19 миллионов манатов позволяет соответственно снизить на ту же сумму дотации, выделяемые АР», - сказал Самир Шарифов.

Он отметил, что предлагается направление сэкономленных 19 миллионов на покрытие дефицита госбюджета.

"При условии сохранения доходов и расходов бюджета Нахчыванской АР в размере 482 миллионов манатов, дотации, выделяемые АР из государственного бюджета, будут снижены на 4,9 процента. В результате этих поправок доходы и расходы сводного бюджета на следующий год составят 27,552 миллиарда и 29,488 миллиарда манатов соответственно. Дефицит сводного бюджета будет уменьшен на 19 миллионов и составит 1,936 миллиарда манатов. Доходы государственного бюджета останутся в заявленном размере, то есть 24,1345 миллиарда манатов, а расходы, уменьшившись на 19 миллиона манатов, составят 26,8947 миллиарда манатов. Соответственно дефицит госбюджета, снизившись на 19 миллиона, составит 1,786 миллиарда манатов», - подчеркнул Самир Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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