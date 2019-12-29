Ряд полномочий Тарифного совета передан Кабмину Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ряд полномочий Тарифного (ценового) совета передан Кабмину, сообщает в воскресенье Trend.

Согласно изменению, внесенному в «Правила проведения экспертизы и осуществления фитосанитарного карантинного осмотра ввезенных в Азербайджан, а также предусмотренных к вывозу из страны материалов, находящихся под карантинным контролем», сумма средств, оплачиваемых за фитосанитарные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам, будет определяться не Тарифным советом, а Кабинетом министров.

В соответствии с «Правилами обезвреживания находящихся под карантинным контролем материалов, включая правило по их обезвреживанию в пунктах по фитосанитарному контролю или местах назначения груза при выявлении вредоносных организмов, в связи с которыми применялся карантин при ввозе на территорию Азербайджана», обезвреживание материалов, находящихся под карантинным контролем, проводится на основании договора, заключенного с физическими или юридическими лицами, и за их счет.

Ранее сумму средств, оплачиваемых за оказанную фитосанитарную услугу, определял Тарифный совет. Согласно изменению, данное полномочие передано Кабмину.

Согласно «Правилам проведения государственного тестирования, регистрации пестицидов, биологических препаратов и агрохимических веществ и включения в список препаратов, разрешенных к использованию», государственное тестирование, регистрация и экспертиза пестицидов, биологических препаратов и агрохимических веществ проводится за счет средств заявителя.

По действующему Правилу, сумма средств, оплачиваемых за фитосанитарные услуги, оказываемые заявителю, определяется Тарифным советом. Согласно изменению, указанную сумму будет устанавливать Кабмин.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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