В середине января авиакомпания «ИрАэро» запустит рейсы из Самары в Баку

С 15 января 2020 года российский авиаперевозчик «ИрАэро» начнет выполнять прямые, регулярные авиарейсы из Самары в столицу Азербайджана, город Баку, передает Trend со ссылкой на Авиашоп.

Авиаперелеты из самарского аэропорта «Курумоч» в бакинский Международный аэропорт Гейдар Алиев и обратно будут выполняться один раз в неделю по средам. Авиакомпанией «ИрАэро» заявлено следующее расписание на данные рейсы:

Ср.:

Самара (KUF) – Баку (BAK) 01:20 - 03:10

Баку (BAK) – Самара (KUF) 04:10 - 06:00

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