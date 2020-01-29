В Баку состоится первый Visa Cashless Forum Azerbaijan 2020

29 января 2020 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Компания Visa при поддержке Центрального банка Азербайджана, Центра анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджанской Республики и Ассоциации банков Азербайджана проведет Visa Cashless Forum в Баку.

Первый в Азербайджане Visa Cashless Forum на тему "Driving the Future" ("Приближая будущее") пройдет 12 февраля.

Visa Cashless Forum — одно из флагманских событий компании Visa в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы, которое объединяет экспертов в области цифровых платежей, представителей финтеха, торгово-сервисных предприятий, поставщиков платежных услуг и регуляторов. Форум является площадкой для обсуждения современных тенденций, вызовов, возможностей и ключевых направлений развития и роста отрасли безналичных платежей и платежных инноваций.

Впервые форум состоялся в Украине в 2017 году, после чего успешно проводился в Казахстане, Сербии и Беларуси. Visa Cashless Forum 2019, прошедший в Украине, был признан лучшим мероприятием для представителей финансового сектора в 2019 году и удостоен премии PaySpace Awards 2019.

В этом году в центре внимания спикеров и участников Visa Cashless Forum в Баку будут тенденции, формирующие современную платежную экосистему, и их влияние на потребителей и бизнес:

  • инновационные платежные решения;
  • цифровая трансформация и "smart" страна;
  • эмоциональный банкинг и современные потребители;
  • будущее банковского сектора: традиционные банки и необанки;
  • различные пути развития цифрового банкинга;
  • регулирование как катализатор развития безналичных платежей.

Форум пройдет в нескольких интерактивных форматах: панельные дискуссии, дебаты, мотивационные выступления и презентации практических кейсов с участием национальных и международных спикеров, среди которых:

  • Алим Гулиев, первый заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджанской Республики
  • Вусал Гасымлы, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Азербайджан
  • Ниджат Асадли, руководитель Цифрового торгового хаба Азербайджана
  • Закир Нуриев, президент Ассоциации банков Азербайджана
  • Эльмир Хабибуллаев, заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана
  • Джалал Оруджов, главный операционный директор, PASHA Bank
  • Фаиг Гусейнов, председатель правления, UniBank
  • Эльнур Гасанов, заместитель председателя правления, Bank Respublika
  • Самир Мамедов, глава департамента маркетинга, Kapital Bank
  • Наталья Кадя, партнер юридической компании Danevych. Law, эксперт по нейроменеджменту, коуч по развитию лидерства, Украина
  • Сергей Ишков, управляющий директор и партнер, Boston Consulting Group
  • Аркадий Гершман, урбанист, Россия
  • Вера Платонова, старший вице-президент и генеральный менеджер в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa
  • Сальвадор Перес-Галиндо, вице-президент, глава департамента по связям с государственными органами, регион Центральная Европа, Ближний Восток и Африка, Visa
  • Уттам Наяк, старший вице-президент, глава департамента цифровых продуктов в регионе Центральная Европа, Ближний Восток и Африка, Visa
  • Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона
  • Роман Горбенко, директор департамента клиентских продуктов, Visa Россия
  • Андрей Алейкин, старший директор, глава департамента инновационных платежных решений, Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа
  • Святослав Сенюта, старший директор, глава департамента взаимодействия с государственными органами, Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа
  • Евгений Лесняк, старший директор по стратегическим партнерствам и финтеху региона СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа

“Мы искренне рады и гордимся возможностью провести в Азербайджане первый на Кавказе Visa Cashless Forum. В Visa мы понимаем важность открытого диалога участников индустрии. Форум как раз является той объединяющей площадкой, где мы можем эффективно взаимодействовать с нашими партнерами, обмениваться знаниями и опытом, обсуждать новейшие технологии и потребительские тенденции, находить решения и намечать ключевые направления для совместной работы с целью дальнейшего развития безналичных платежей и инноваций во благо всей индустрии и экономики страны в целом", – отметила Кристина Дорош, региональный менеджер по Кавказскому региону, Visa.

Медиа партнерами Visa Cashless Forum 2020 в Азербайджане выспупили информационное агентство Trend.az и Report.az.

Дополнительная информации о форуме и регистрация доступна на Visa Cashless в Азербайджане, также приглашаем следить за обсуждением на странице Visa в Facebook.

#VisaCashlessForum, #CashlessAzerbaijan

Информация о компании Visa

Visa Inc. (NYSE: V) является мировым лидером в области цифровых платежей̆. Наша миссия ‒ объединить мир посредством наиболее инновационной̆, надёжной̆ и безопасной̆ платёжной̆ сети, что позволяет потребителям, бизнесу и экономике в целом планомерно развиваться. Наша новейшая глобальная технологическая сеть VisaNet обеспечивает надежные и безопасные платежи по всему миру, и может обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду. Компания Visa уделяет большое внимание инновациям, что является катализатором быстрого роста “connected commerce”, в условиях которой̆ практически любое подключенное устройство способно осуществлять платежи, и таким образом приближает переход к будущему без наличных — для всех и везде. По мере того, как происходит переход от аналоговых технологий к цифровым, Visa использует свой бренд, продукты, экспертов, сеть и масштаб для трансформации коммерции. Для получения дополнительной̆ информации посетите usa.visa.com, www.visasoutheasteurope.com, www.visa.com.az/ru_AZ, www.facebook.com/visaazerbaijan.

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