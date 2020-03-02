Банки Азербайджана широко применяют высокие технологии

БАКУ/Trend/ - В банковском секторе Азербайджана широко применяются высокие технологии и проводятся мероприятия по обеспечению кибербезопасности.

Как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, на второй международной "Неделе кибербезопасности", президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев сказал, что стоящими перед банками Азербайджана задачами является в первую очередь снижение себестоимости клиентских услуг в данной сфере. Для обеспечения снижения себестоимости следует уделять особое внимание разработке различных стратегий и правовых основ, с участием всех заинтересованных сторон, в особенности частных компаний и общественных объединений данного сектора.

"В настоящее время со стороны участников банковского сектора предпринимаются попытки по внедрению различных технологий, но, учитывая влияние международного законодательства, в данном направлении имеются определенные проблемы. Мы полагаем, что в процессе разработки новых стратегий однозначно должны учитываться правовые рамки, мы ожидаем поддержку со стороны государственных структур в решении данной проблемы" - сказал Нуриев.

Напомним, сегодня проходит вторая международная "Неделя кибербезопасности" организованная министерством транспорта, связи и высоких технологий

Автор: Эльдар Джанашвили.