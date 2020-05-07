Эльман Рустамов: Вклады в закрывшихся банках будут возвращены не позднее 1 июня (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Вклады в закрывшихся банках будут возвращены не позднее 1 июня.

Как передает Trend, об этом в эфире телеканала Real TV сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"Прежде всего, уточняется список вкладов в банках в соответствии с реестром защищенных вкладов в Фонде страхования вкладов. Фонд уже начал свою работу. Самая поздняя дата выдачи вкладов - 1 июня. Хотя в соответствии с законодательством на это отведено 3 месяца, мы хотим решить это как можно скорее, чтобы люди начали получать свои вклады, могли переводить их в другие банки. Мы выберем для этого наиболее стабильные и устойчивые банки. Средства будут переведены в эти банки", - сказал он.

Председатель ЦБА отметил, что всего в банках Amrah Bank, Atabank, AGBank, и NBC Bank размещены вклады на сумму около 680 миллионов манатов.