ОАО «Siyəzən broyler» поддерживает проект «Мы сильны вместе» (ФОТО)

ОАО «Siyəzən broyler», одна из крупнейших птицефабрик на Южном Кавказе, также поддерживает проект «Мы сильны вместе», реализуемый Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением «Региональное развитие» во время особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

В рамках акции в течение месяца Рамазан компания доставит подарки из производимой продукции более чем 8 000 семьям, проживающим в Сиязаньском районе. В продолжение акции по оказанию помощи ОАО «Siyəzən broyler» также раздаст более 50 тонн продуктов питания еще 12 000 семьям в Баку.

ОАО «Siyəzən broyler», которое одним из первых в стране перечислило 197 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданным по инициативе Президента Ильхама Алиева, и регулярно оказывает продовольственную помощь нуждающимся семьям в Баку, будет и впредь демонстрировать солидарность и присоединяться ко всем призывам руководства страны, не покладая усилий для поддержки малообеспеченных и других семей из уязвимых категорий.