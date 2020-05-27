Эксперт: «Американские компании не координируют свои решения с официальным правительством США»

Американские компании не координируют свои решения с официальным правительством США, об этом в своем заявлении сообщила профессор Джорджтаунского университета, известный специалист по внешней политике и энергетике Бренда Шаффер.

Американские компании, в частности «Exxon Mobil» сторонятся посольств США за рубежом и не хотят быть ассоциированными с официальной политикой США. Американские компании никогда не были собственностью государства, а также ни федеральное правительство, ни правительство штатов США никогда не имело право собственности на эти компании. Американские нефтяные компании развивались совершенно иначе, нежели европейские нефтегазовые компании, большинство из которых изначально было государственными либо принадлежали государству, но затем было приватизировано. В Европе и Азии, наоборот, многие нефтяные компании поддерживают тесные отношения со страной базирования, ной с американскими нефтяными компаниями дело обстоит иначе.

Американские нефтяные компании действуют из коммерческих соображений относительно своей инвестиционной стратегии за рубежом. Возьмем, к примеру то, что, в истории американской политики относительно экспорта Азербайджанских энергоносителей, несмотря на то, что правительство США оказывало значительную государственную поддержку проекту нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), большинство американских нефтяных компаний, которые работают в Каспийском регионе, не поддержало этот экспортный маршрут. Американские компании заняли только малые доли в этом проекте.

В течение последнего десятилетия, из-за бума в американской нефтегазовой промышленности, большинство американских компаний в целом, сократило свои инвестиции за рубежом. В США достаточно много нефти и газа для разработки и им намного легче привлечь ведущих инженеров и технических специалистов для работы в США, нежели отравлять их за границу. Развитие этих проектов обходится сейчас дешевле в США, чем где-либо за границей. Как часть этой политики по возвращению домой, неудивительно, что такие компании как ExxonMobil и Chevron отказываются от своей доли в проектах в зарубежных странах как Азербайджан.

Регулярная оценка существующих инвестиций является рутиной для международных нефтяных компаний. Например, небольшие доли в компаниях требуют времени на управление, которое не всегда бывает оправданно небольшими инвестициями. Крупные международные нефтяные компании часто консолидируют географическое распределение своих инвестиций для того, чтобы сократить управленческие расходы. Кроме того, чтобы компания продолжила свое участие в проекте недостаточно получения прибыли с инвестиций. Эти инвестиции должны впредь приносить больше прибыли нежели конкурентоспособные возможности. Поэтому, инвестиция, которая казалось разумной в начале 1990-х, может не вписаться в их портфолио в 2020-ом. И тут речь не идет о политике.

Chevron и ExxonMobil объявили в декабре 2018-го года свое намерение о продаже акций в проектах в Азербайджане. Эти решения никак не связаны с двусторонними отношениями между США и Азербайджаном. Как и объяснялось ранее, такого рода коммерческие решения не координируются с американским правительством. В тоже время, Вашингтон и Баку связывают превосходные политические отношения. На прошлой неделе, Президент Трамп отравил свое поздравительное письмо Президенту Алиеву в связи с Днем

Республики. Уровень американской поддержки Азербайджану в письме был почти беспрецедентным.

Нынешняя Администрация США имеет достаточно прагматический геополитический подход и рассматривает Азербайджан, расположенный в эпицентре России, Ирана и Турции как важный стратегический партнер.

В сфере энергетики, правительство США продолжает поддержку Южного Газового Коридора и рассматривает его запланированное завершение в этом году не только как важное событие для Азербайджана и энергетической безопасности Европы, а также, как успех американской внешней политики.