БАКУ/Trend/ - Азербайджан готов к перезапуску туристической отрасли.

Об этом сказал Trend заведующий сектором медиа и связей с общественностью Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

«Туристическая индустрия в период распространения пандемии коронавируса во всем мире «обнулилась», и наша страна - не исключение. Теперь все находятся в равном положении, поэтому сможем ли мы взять успешный старт - зависит лишь от нас самих», - сказал он.

Гулузаде подчеркнул, что восстановление туризма в Азербайджане, как и в большинстве стран мира, будет проходить поэтапно. На данный момент в Азербайджане осуществляется первый этап восстановления туристической отрасли, на котором агентство в первую очередь старалось способствовать сохранению стабильности в индустрии.

По его словам, со стороны государства была оказана финансовая поддержка сферам, пострадавшим от пандемии, в том числе и работникам туристской отрасли. Помимо этого, на данный момент проводятся мероприятия высокого уровня - тренинги для поддержки субъектов бизнеса, создаются онлайн-платформы, реализуются инфраструктурные проекты, запускаются новые кампании. Это позволяет утверждать, что туризм Азербайджана готов к перезапуску.

Говоря о готовности Азербайджана к открытию нового сезона, Гулузаде сказал: «После открытия административных границ между крупными городами и регионами Азербайджана начнется второй этап, связанный с восстановлением и развитием внутреннего туризма. Данный этап туристической отрасли будет осуществляться на базе единой платформы Macəra yaxındadır, в рамках которой турагентства и отели, добровольно объединившись, создадут для наших граждан благоприятные условия для того, чтобы каждый смог путешествовать и отдыхать в соответствии со своим бюджетом.

По словам Гулузаде, третий и четвёртый этапы – открытие границ для туристов и полное восстановление индустрии.

«В период постпандемии для повышения конкурентоспособности туризма Азербайджана, улучшения имиджа страны в туристической отрасли и обеспечения эффективного соблюдения правил санитарии и гигиены Государственным агентством по туризму и Бюро по туризму Азербайджана разработана новая инициативная программа санитарно-гигиенических требований SAHMAN», - подчеркнул он.

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Гулузаде отметил, что философия маркетинговой программы SAHMAN - защищая здоровье туристов, дать новый импульс туризму.

«Тем субъектам, которые присоединилась и выполнили все условия программы SAHMAN, пройдя мониторинг со стороны местных и иностранных специалистов, будет дано разрешение на использование логотипа SAHMAN, что вселит уверенность в туристов о том, что на данных объектах их здоровье в полной безопасности», - заметил он.

Руководитель сектора подытожил, что проект программы SAHMAN был представлен Всемирной туристской организации, которая в итоге ее поддержала.

Напомним, что основная цель программы заключается в продвижении Азербайджана на международной арене как безопасного места для туризма, и повышении конкурентоспособности данной индустрии.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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