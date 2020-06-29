ЗАО AzerGold продолжает крупномасштабные экспортные операции

БАКУ/Trend - В период пандемии коронавируса (COVID-19) ЗАО AzerGold беспрерывно продолжает свою деятельность в соответствии с решениями и нормами Оперативного Штаба при Кабинете министров. Учитывая сложившуюся ситуацию в связи с пандемией коронавируса и действующими ограничениями, ЗАО осуществил 2-ой крупномасштабный экспорт посредством альтернативного способа перевозки.

Так, на фоне резкого увеличения цен на драгметаллы на мировых биржах, очередные 36 слитков из сплавов золота и серебра, добытого на Човдарском месторождении отправлены в Швейцарию для аффинажа и продажи.

В результате этой шестой по счету за текущий год экспортной операции было продано 6703,97 унции золота и 15 273,95 унции серебра, выручено 12 084 658,62 доллара США (20 543 919,65 маната).

В целом, экспортные операции ЗАО AzerGold за первое полугодие привлекли в экономику страны 43 250 507,23 доллара США (73 525 862,29 маната). Данная сумма на 41% больше показателя аналогичного периода прошлого года.