Механизмы финансовой поддержки предпринимателей основаны на прозрачных и понятных критериях

Экономика 16 сентября 2020 15:45 (UTC+04:00)
Механизмы финансовой поддержки предпринимателей основаны на прозрачных и понятных критериях

БАКУ/Trend/ - Введенные в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) определенные ограничения и, как следствие, снижение бизнес активности, оказали влияние и на деятельность частного сектора. В трудной экономической ситуации оказались, в том числе, представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Правительство Азербайджана с первых дней карантинного режима подготовило для них обширный комплекс мер, включающий финансовую поддержку, облегчение доступа к кредитным ресурсам и субсидирование значительной части процентов по ссудам, снижение налогового бремени, отсрочку налоговых выплат и другие.

План мероприятий по минимизации негативного воздействия пандемии на экономику направлен на улучшение благосостояния и социальную защиту всех слоев населения, в том числе представителей сферы бизнеса. В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года и утвержденным Кабинетом министров от 4 апреля «Планом мероприятий» по снижению негативного воздействия пандемии коронавируса, успешно реализуется программа финансовой поддержки предпринимателей и их сотрудников, работающих в пострадавших от COVID-19 сферах.

Важно отметить, что программы, реализуемые Министерством экономики, основаны на механизмах широкой и разнонаправленной поддержки, которыми, на сегодняшний день, уже воспользовались более 132 тысяч предпринимателей. Программы поддержки осуществляются в рамках средств, выделенных из госбюджета. На помощь предпринимателям государство выделило 295 миллионов манат, из них 215 миллионов манат - на выплату заработной платы сотрудникам, 80 миллионов манат - на финансовую поддержку индивидуальных и микропредпринимателей.

Финансовая поддержка реализуется по двум программам. Программа поддержки сотрудников предусматривает выплату двухмесячной заработной платы работникам по действующим трудовым договорам в период с 1 апреля по 1 июля 2020 года, - в результате финансовые средства были переведены на банковские счета налогоплательщиков. Финансовая поддержка индивидуальных предпринимателей оказывается на основе суммы налогов, уплаченных ими в государственный бюджет за 2019 год.

Обе программы состоят из двух этапов. В рамках первого этапа программы финансовой поддержки, начиная с апреля, 25 тысяч налогоплательщиков получили 98,5 миллиона манатов для выплаты заработной платы 216 тысячам своим сотрудникам. Кроме того, 107.223 индивидуальным предпринимателям было выделено 63,7 миллиона манат. В рамках второго этапа программы финансовой поддержки, с августа по сентябрь, 22.885 налогоплательщикам выделено 101,9 миллионов манат для выплаты заработной платы 234.355 работников. Поддержку от государства в размере 12,47 миллионов манат получили также 49.887 индивидуальных предпринимателей. Таким образом, на сегодняшний день перечислено 93,7% средств, выделенных государством по программе поддержки сотрудников, и 95,2% средств, выделенных государством по программе поддержки индивидуальных предпринимателей.

Но, несмотря на вышесказанное, в последние дни в некоторых СМИ ряд предпринимателей выразили определенное недовольство в вопросе предоставленной государством финансовой поддержкой.

Одна из подобных жалоб связана с индивидуальным предпринимателем Эльханом Гадировым. Гадиров сообщил местным СМИ, что в рамках программы финансовой поддержки индивидуальных (микро) предпринимателей, он получил от государства единовременную помощь в размере 355 манат только в апреле текущего года. Государственная налоговая служба при Министерстве экономики, рассмотрела обращение предпринимателя. Как сказано в сообщении службы, Гадирову Эльхану Малик оглу (ИНН 1502348632) в апреле текущего года, в рамках «Программы поддержки индивидуальных предпринимателей», была оказана единовременная финансовая поддержка в размере 364 манат. Поскольку у данного налогоплательщика не было официально зарегистрировано работающих по трудовому договору сотрудников, то есть у него нет работников, он не может получить помощь в рамках «Программы поддержки заработной платы». Таким образом Гадиров мог воспользоваться только правом обращения за финансовой поддержкой для индивидуальных (микро) предпринимателей, которым он воспользовался и своевременно получил. Добавим, что размер средств, которые индивидуальный (микро) предприниматель может получить в рамках государственной финансовой помощи, определяется в соответствии с размером налога, уплаченного им в госбюджет за 2019 год. По этой причине индивидуальному предпринимателю Эльхану Гадирову была выплачена сумма в размере 364 манат, в соответствии с его налоговыми выплатами в прошедшем году.

В августе государство запустило второй этап процесса перечисления средств индивидуальным (микро) предпринимателям. Правом получения финансовой поддержки вторично воспользовались около 50 тысяч индивидуальных предпринимателей. Напомним, что как размер выплачиваемых предпринимателям денежных средств, так и критерии выплат, осуществляются в соответствии с правилами, установленными Кабинетом министров.

Экономист, депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов считает, что механизм финансовой поддержки государства достаточно прост для понимания и существуют прозрачные и понятные критерии ее оказания. Отметим, что на официальных сайтах Министерства экономики и Государственной налоговой службы регулярно размещается полный поименный список налогоплательщиков, работающих в пострадавших от пандемии сферах и получивших помощь от государства, с указанием названия и ИНН каждого из них. И любой желающий может ознакомиться с находящейся в открытом доступе данной информацией.

Эксперт отмечает также, что финансовая поддержка – это не единственный механизм государственной помощи. Для минимизации последствий пандемии коронавируса был принят, в том числе, обширный пакет налоговых льгот. Он включает в себя, в общей сложности, налогов и социальных льгот на 130 миллионов манатов, которые, преимущественно, охватывают микро-, малые и средние предприятия.

Также, до 1 января 2021 года полностью освобождены от уплаты налогов на имущество и землю сферы бизнеса, деятельность которых непосредственно затронута пандемией коронавируса, в том числе отели и другие объекты сферы туризма, деятельность туроператоров и турагентств, предприятий сферы общественного питания, автомобильные пассажироперевозки внутри страны, в том числе работа такси. Наряду с этим, до 1 января 2021 года введен ряд дополнительных льгот для указанных сфер, в зависимости от режима налогообложения. Так, например, плательщики налога на прибыль (или подоходного налога) получили льготы в размере 75%. Предпринятые шаги включают предоставление льгот всем микро-предпринимателям в размере 50% при выплате упрощенного налога, а также налоговые отсрочки по исчислению и уплате налогов и текущих налоговых платежей. Пострадавшие от коронавируса сферы предпринимательства получили и другие послабления, например ставка налога с источника выплат по аренде недвижимости снизилась с 14 до 7%.

По словам Вугара Байрамова, еще одним важным механизмом поддержки предпринимательства является пакет льготных кредитов от государства для дополнительной поддержки предпринимателей, понесших убытки в результате введения ограничительных мер. В целях развития бизнеса и предоставления предпринимателям кредитов, утвержден механизм льготного кредитования за счет средств Фонда развития предпринимательства при Минэкономики.

Таким образом, с помощью этого, еще одного из внедренных механизмов поддержки, предпринимателям обеспечен доступ к льготным кредитам на приобретение оборудования без залога недвижимости. Суть заключается в том, что приобретенное на кредитные средства новое оборудование теперь само принимается в качестве залога.

Также введены механизмы предоставления государственных гарантий для новых займов и субсидирование процентов по этим займам. Предприниматели могут получить субсидию для погашения процентов по кредитам, выданным им до 10 марта, им также предоставлены государственные гарантии по новым бизнес кредитам. При этом государством гарантированы 60% полученного предпринимателем кредита и субсидирование половины процентов по таким кредитам. Поскольку государство дает гарантию на 60% кредита, это значительно снижает гарантийные обязательства предпринимателей. В результате предоставление государственной гарантии в разы повышает шансы и расширяет доступ предпринимателей при получение банковского кредита. В целом указанный кредитный портфель составляет 1,5 миллиарда манатов.

Эксперт считает, что механизмы, применяемые Министерством экономики во всех программах господдержки, основаны на критериях прозрачности, честности и эффективности. К тому же, по мнению Вугара Байрамова, любой предприниматель, столкнувшийся с трудностями, будь то механизмы, предоставляемые государством финансовой или другой поддержки, может обратиться в Минэкономики для разъяснения. Депутат выразил уверенность, что министерство, в свою очередь, готово выслушать предпринимателя и поддержать его в любых вопросах.

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