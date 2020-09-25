Госслужба по имущественным вопросам Азербайджана получила дополнительные полномочия

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление об определении государственных нужд, делающих необходимой закупку земельных участков, и закупающего эти земли органа.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно постановлению, в целях обеспечения закупки земельных участков, указанных в планах землеустройства свободной экономической зоны Алят на территории Гарадагского района Баку, находящихся в собственности юридических и физических лиц, муниципалитетов, а также прав на использование и аренду участков, находящихся в пользовании и (или) аренде и относящихся к государственному имуществу, для государственных нужд согласно требованиям закона "О закупке земельных участков для государственных нужд", в качестве закупающего органа определяется Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана.