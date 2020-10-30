Азербайджан расширяет сотрудничество с Пакистаном в области высоких технологий

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Билалом Хайе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Министр поздравил Билала Хайе с началом его дипломатической миссии в нашей стране и пожелал успехов.

В ходе встречи Рамин Гулузаде рассказал послу о недавних военных провокациях Армении против нашей страны. Он также сообщил о жертвах среди мирного населения и ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре в результате ракетного удара 28 октября вооруженными силами Армении по городу Барда, с применением запрещенных кассетных бомб.

Министр сообщил, что в результате обстрелов баллистическими ракетами со стороны вооруженных сил Армении Агдамского, Агджабединского, Тертерского, Геранбойского и Бардинского районов, Гянджи и Мингячевира, а также удаленных от зоны конфликта Хызынского и Абшеронского районов, с 27 сентября до нынешнего дня погиб 91 мирный житель, ранены 400 мирных жителей и более 3000 гражданских объектов повреждены.

Рамин Гулузаде отметил, что международное сообщество должно решительно осудить Армению за военные преступления и призвать ее воздерживаться от подобных действий.

Посол Билал Хайе сказал, что справедливая позиция Азербайджана всегда поддерживалась Пакистаном и будет поддерживаться впредь.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между двумя странами в области инноваций и высоких технологий, в том числе транспорта.

(Текст: Жаля Гасымова)