В Азербайджане при господдержке запущен механизм аграрного страхования

В Азербайджане официально запущен механизм аграрного страхования при государственной поддержке.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства Инам Каримов встретился с делегацией Министерства сельского и лесного хозяйства Турции и Союза сельскохозяйственного страхования Турции (TARSIM) в административном здании Фонда аграрного страхования.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями о внедрении механизма аграрного страхования в Азербайджане и формировании страхового механизма на основе опыта Турции.

Затем состоялось мероприятие, посвященное подписанию первого договора страхования с государственной поддержкой. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Инам Каримов, представитель Министерства сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Энгурулу, глава Союза сельскохозяйственного страхования Турции (TARSIM) Серпил Гунал, официальные лица Центрального банка Азербайджана, Фонда аграрного страхования, фермеры и предприниматели.

Выступая на мероприятии, министр Инам Каримов сказал, что в результате последовательных реформ, проводимых в аграрном секторе под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также государственной поддержки фермеров и инвесторов, сельскохозяйственный сектор

стал одним из наиболее быстрорастущих секторов экономики:

"Система аграрного страхования в Азербайджане сформирована при поддержке турецкой организации TARSİM (система страхования сельского хозяйства). Одним из самых успешных в мире механизмов аграрного страхования является именно турецкая модель. Посредством аграрного страхования фермеры смогут застраховать сельскохозяйственных животных, посевные площади и растениеводческую продукцию, а также аквакультуру от рисков на льготных условиях. Сегодня механизм аграрного страхования является очередным проявлением поддержки аграрной сферы государством. Считаем, что в результате этой поддержки благосостояние фермеров улучшится. Механизмы аграрного страхования приведут к увеличению инвестиций в эту отрасль".

Член попечительского совета TARSIM, представитель Министерства сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Энгурулу отметил, что аграрное страхование облегчит доступ к финансам для фермеров за счет страхования их рисков и создаст условия для более устойчивого развития сельского хозяйства.

(Текст: Жаля Гасымова Редактор: Наталья Кочнева)

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