Экспорт азербайджанских томатов в страны ЕC вполне возможен - Кестутис Янкаускас

БАКУ /Trend/ - Экспорт азербайджанских томатов в страны Евросоюза вполне возможен.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Он отметил, что в Азербайджане выращиваются все виды растительной продукции, и, конечно же, страна должна максимально расширять направления экспорта, в том числе томатов.

«Азербайджан очень успешно экспортирует фундук во многие страны ЕС, имеет развитую экспортную инфраструктуру. Также вполне возможен и экспорт в страны ЕС азербайджанских томатов», - сказал Янкаускас.

Он отметил, что делегация ЕС в Азербайджане активно работает над несколькими проектами с фитосанитарными организациями, и при рассмотрении экспорта томатов первое, что будет принято во внимание, - это, конечно, их качество.