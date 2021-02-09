Специальная акция для работников налоговых органов!
По случаю Дня работника налоговых органов 11 февраля Международный Банк Азербайджана объявил о запуске новой кредитной кампании. Каждый работник налоговой службы, при наличии зарплатной карты Банка, сможет получить в банке наличный кредит на выгодных условиях.
Преимущества кампании:
Сумма - до 30 000 манат.
Срок до 48 месяцев
Отсутствие комиссии
Годовая процентная ставка - 18%
Кредит до 15 000 манат выдается без поручителя
Акция действительна по 19 февраля.
Получить желаемый кредит наличными можно во всех филиалах Международного Банка Азербайджана, предоставив удостоверение личности и зарплатную карту. Также кредит можно заказать, отправив последние 8 цифр зарплатной карты на короткий номер 8937. Для более подробной информации о кампании необходимо позвонить в Информационный центр по номеру 937.
Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.