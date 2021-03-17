Важная информация для клиентов AccessBank-а
С целью улучшить качество обслуживания клиентов, AccessBank планирует модернизировать свою банковскую систему Т24. В связи с этим в период с 19 по 24 марта будут действовать ограничения на услуги в следующих сферах:
операции через внутрибанковские платежные терминалы, услуги мобильного и интернет-банкинга myAccess, а также платежные системы E-manat, Milli On, Goldenpay, Hesab.az будут временно приостановлены.
Все остальные операции с картами - снятие наличных в банкоматах, платежи через POS-терминалы, платежи по электронной/онлайн торговле и другие транзакции с карты на карту и другие каналы могут быть осуществлены в обычном порядке.
С 25 марта все службы возобновят работу
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