Важная информация для клиентов AccessBank-а

С целью улучшить качество обслуживания клиентов, AccessBank планирует модернизировать свою банковскую систему Т24. В связи с этим в период с 19 по 24 марта будут действовать ограничения на услуги в следующих сферах:

операции через внутрибанковские платежные терминалы, услуги мобильного и интернет-банкинга myAccess, а также платежные системы E-manat, Milli On, Goldenpay, Hesab.az будут временно приостановлены.

Все остальные операции с картами - снятие наличных в банкоматах, платежи через POS-терминалы, платежи по электронной/онлайн торговле и другие транзакции с карты на карту и другие каналы могут быть осуществлены в обычном порядке.

С 25 марта все службы возобновят работу