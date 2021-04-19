Дополнительный бонус новым вкладчикам AccessBank-а!
AccessBank запускает новую депозитную кампанию В рамках кампании физические лица, впервые открывающие в банке срочный депозитный счет в манатах, помимо получения годового процентного дохода по депозиту, также получают заранее бонус до 1,5% от суммы депозита. Бонус переводится на карту или расчетный счет (на выбор клиента) в день открытия депозита.
Подробнее: https://www.accessbank.az/az/private/deposits/timed-deposits/
Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в Контакт-центр банка по номеру 151 или написать 055 440 01 51 в WhatsApp. Информация о продуктах также доступна на веб-сайте банка www.accessbank.az а также на страница банка в социальных сетях.
Лента новостей
Вакцинация предупреждает тяжелые формы коронавирусной болезни и снижает смертность от нее - азербайджанский депутат
В парке культуры и отдыха имени Низами в Баку будут проведены работы по благоустройству - распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с рациональным использованием водных ресурсов освобожденных территорий
В Азербайджане создана Рабочая группа по подготовке концепции "Умный город" и "Умное село" - Распоряжение
Создано юрлицо публичного права "Агентство государственной поддержки неправительственным организациям Азербайджана" - Указ
Армяне установили мины таким образом, что азербайджанские саперы время от времени подрываются и получают тяжелые ранения - Trend TV
Ассоциация Русской молодёжи Азербайджана определила лучших чтецов по случаю Года Низами Гянджеви (ФОТО)