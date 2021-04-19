Дополнительный бонус новым вкладчикам AccessBank-а!

AccessBank запускает новую депозитную кампанию В рамках кампании физические лица, впервые открывающие в банке срочный депозитный счет в манатах, помимо получения годового процентного дохода по депозиту, также получают заранее бонус до 1,5% от суммы депозита. Бонус переводится на карту или расчетный счет (на выбор клиента) в день открытия депозита.

Подробнее: https://www.accessbank.az/az/private/deposits/timed-deposits/

Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в Контакт-центр банка по номеру 151 или написать 055 440 01 51 в WhatsApp. Информация о продуктах также доступна на веб-сайте банка www.accessbank.az а также на страница банка в социальных сетях.