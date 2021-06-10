В Баку проходит 14-я Азербайджанская международная выставка сельского хозяйства (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в бакинском Экспо-центре открылись 14-я Азербайджанская международная выставка сельского хозяйства (Caspian Agro 2021) и 26-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan 2021). Выставки, впервые прошедшие в традиционном формате после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса, были организованы в полном соответствии с требованиями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана в связи с карантинным режимом, сообщили в четверг Trend в Министерстве сельского хозяйства.

Выступая на церемонии открытия, министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал, что в результате целенаправленной политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, наша страна вступила в качественно новый этап развития. Динамично развиваются все отрасли нашей экономики, в том числе сельское хозяйство. Освобождение оккупированных земель нашей победоносной армией под руководством Верховного главнокомандующего создало большие возможности для восстановления аграрного сектора в этих районах.

«Широкое использование передовых инноваций и технологий в сельском хозяйстве – одна из основных задач. Большое значение в трансфере современных технологий и передового опыта имеют международные агропромышленные выставки», – подчеркнул министр Инам Керимов.

На мероприятии также выступили председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов и региональный директор Caspian Event Organizers Эдвард Строн. Они назвали сегодняшние выставки важной площадкой для возобновления деловых отношений и установления нового сотрудничества.

В выставках Caspian Agro 2021 и InterFood Azerbaijan 2021 участвуют 248 компаний из 27 стран. В рамках Caspian Agro 2021 демонстрируются: концепция «умной фермы», оборудование для животноводства, сельхозтехника, лабораторное оборудование, новые сорта семян и другая продукция. Выставка охватывает различные сферы аграрно-промышленного комплекса – сельскохозяйственную технику, животноводство и птицеводство, корма, ветеринарию, растениеводство, инновационные технологии в сельском хозяйстве.

На выставке InterFood Azerbaijan 2021 представлены: оборудование, продукты питания, решения для автоматизации производства, упаковочные материалы и другие товары для различных секторов пищевой промышленности.

В павильоне Министерства сельского хозяйства Азербайджана демонстрируются инновационные решения и достижения в соответствующей сфере. Так, на стенде инновационных проектов представлены агродроны, которые распыляют удобрения и сажают семена, а также выявляют участки, где распространены вредители и распыляют медикаменты над такими участками. Посетители выставки также информируются об AgroUber, который управляет коммуникациями между фермерами и механизаторами, о проектах мобильных аграрных лабораторий. Кроме того, наглядно продемонстрирована работа современных зерноуборочных комбайнов на открытых местностях, в горах и предгорьях.

Впервые в трехдневной выставке принимают участие волонтеры ОО «Региональное развитие» и «Волонтеры аграрного развития».

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)