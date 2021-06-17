БАКУ /Trend/ - Введены ограничения на ввоз в Азербайджан мяса птицы из ряда стран.

Как сообщили Trend в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), агентством осуществляются соответствующие меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основе информации, поступившей от Всемирной организации здравоохранения животных, с целью защиты от инфекционных заболеваний животных, которые могут перейти из других стран на территорию Азербайджана.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, высокопатогенная вспышка птичьего гриппа зафиксирована в административно-территориальных единицах Албании ( Дуррес, Тирана, Кукес), Республики Ирак(Басра ), Королевства Лесото, Великобритании (Северный Йоркшир, Лисберн, Каслри), а также в провинции Квазулу-Натал ЮАР.

В целях усиления контроля в Государственный таможенный комитет Азербайджана было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом из Южной Африки, Албании, Ирака, Королевства Лесото, Великобритании.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)