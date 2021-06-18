В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям (версия 4)

(первая версия в 18:25)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

На заседании с участием представителей соответствующих госструктур, входящих в Рабочую группу, было отмечено, что реализуются важные проекты с целью комплексного восстановления инфраструктуры транспорта и связи на освобожденных территориях.

Для восстановления коммуникаций и создания транспортной инфраструктуры, отвечающей международным стандартам, особо важным является расширение регионального сотрудничества в этой сфере и усиление транзитного потенциала региона.

С этой целью представители надлежащих структур предоставили информацию по приоритетным проектам, реализуемым для восстановления существующих на этих территориях до оккупации автомобильных и железных дорог и строительства новых в соответствии с требованиями, были проведены обсуждения по решению вопросов, возникших во время реализации проектов.

На заседании также было отмечено, что для всесторонней интеграции освобожденных территорий в единое информационно-коммуникационное пространство страны будут осуществлены необходимые меры по строительству локальных и магистральных телекоммуникационных сетей с обеспечением альтернативности их подключения к общей телекоммуникационной сети страны, созданию мобильных и стабильных телекоммуникационных сетей в соответствии с современными требованиями, организации качественной и непрерывной телефонной связи, интернета, радио- и телевещания, почтово-финансовых и других услуг на основе новых технологий для государственных структур и населения, которое будет жить и работать на этих территориях.

С этой целью подготовлена, представлена в Межведомственный центр и взята в производство в соответствующем порядке «Программа деятельности по организации услуг связи на освобожденных территориях Азербайджана».

На заседании была подчеркнута важность выполнения работ по восстановлению инфраструктуры транспорта и связи на освобожденных территориях всеми структурами в координации с Межведомственным центром посредством Рабочей группы, необходимость обеспечения участия каждой структуры и представителя в условиях активного и взаимного сотрудничества

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)