В Азербайджане вырос спрос на автомобили, работающие на дизтопливе

БАКУ /Trend/ - В последние месяцы на автомобильном рынке Азербайджана зафиксирован рост спроса на определенные модели, сказал в субботу Trend эксперт Вагиф Гусейнов.

По его словам, сегодня на рынке в основном предлагаются автомобили, работающие на дизельном топливе, и с механической трансмиссией.

"После последнего повышения цен на бензин в стране покупателей больше интересуют автомобили, работающие на дизтопливе. Оно дешевле бензина, а автомобили с механической трансмиссией экономичнее. В среднем стоимость этих автомобилей на рынке составляла 11-12 тысяч манатов. Но цены на них выросли на 20 процентов - до 12-13 тысяч манатов.

Подорожание связано с рядом факторов. К примеру, до пандемии владелец сам перегонял автомобиль в Азербайджан из-за рубежа, и дорожные расходы составляли 500-600 евро. Также автомобили поставлялись непосредственно на таможню. Теперь машины доставляются только грузовым автотранспортом, и расходы выросли до 1800-2000 евро. При этом на рынке фиксируется низкий спрос на дорогие авто", - сказал Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)