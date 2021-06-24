Создан украинско-азербайджанский деловой совет (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Баку состоялось подписание Соглашения о создании Украинско-азербайджанского делового совета, сообщает в четверг Trend с совместного заседания Украинско-азербайджанского делового совета, организованного при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана.

Документ был подписан между председателем правления Агентства по развитию МСБ Орханом Мамедовым и президентом Торгово-промышленной палаты Украины Геннадием Чижиковым.

«Этот Совет создан с целью дальнейшего расширения экономических и инвестиционных связей между Азербайджаном и Украиной, а также сотрудничества между бизнесменами. В Совет, созданный по инициативе Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Торгово-промышленной палаты Украины, входят более 70 бизнесменов и государственных служащих, работающих в различных секторах экономики», – сказал Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)