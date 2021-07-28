Счетная палата Азербайджана заняла достойное место в отчете ВБ

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана заняла достойное место в отчете Всемирного банка (ВБ) "Независимый индекс высших аудиторских ведомств на 2021 год" среди 118 аудиторских организаций мира, сообщает в среду Trend.

Это отражает усилия по обеспечению объективной оценки государственных программ, политики, деятельности по укреплению доверия между гражданами и заинтересованными сторонами.

Отметим, что уровень Счетной палаты Азербайджана определен как B (9.0-9.5). В эту же категорию входят соответствующие ведомства Турции, России, Аргентины, Китая, Хорватии и других стран.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)