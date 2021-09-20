Кредит нефтяникам от АВВ!

В преддверии Дня нефтяника 20 сентября АВВ запускает новую кампанию. Согласно условиям Банк предоставит каждому работнику нефтегазового сектора, являющемуся держателем зарплатной карты, кредит наличными по годовой процентной ставке всего 16%.

Условия кредита:

Сумма - до 30 000 манатов

Срок - до 60 месяцев

Комиссия – 0%

Годовая процентная ставка - от 16%

TamKart в подарок

Без поручителя

Кампания действительна с 20 сентября по 1 октября.

Кредиты наличными, предназначенные для различных целей, доступны во всех филиалах банка АВВ. Для того чтобы оформить кредит достаточно обратиться в любой филиал Банка и предоставить удостоверение личности. Чтобы избежать ожидания в очереди, можно заранее записаться на сайте Банка. Владельцы зарплатных карт АВВ также могут не посещать Банк и получить кредит онлайн через ABB mobile.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook