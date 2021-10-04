В Азербайджане утвержден госстандарт на пшеничный хлеб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден государственный стандарт на пшеничный хлеб.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики, стандарт разработан юридическим лицом публичного права "Азербайджанский институт стандартизации".

По данным госслужбы, утвержден государственный стандарт AZS 899: 2021 «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия», который включает в себя требования по обеспечению потребителей высоким качеством отборного цельнозернового хлеба.

Отметим, что для обеспечения устойчивых критериев качества в хлебопекарной отрасли в последние годы были также приняты государственные стандарты AZS 888: 2020 - «Пшеница. Технические условия» и AZS 894: 2021 - «Мука пшеничная для хлебопекарной промышленности. Технические условия». В обсуждении проектов стандартов приняли участие представители минсельхоза, минздрава, минэкологии и природных ресурсов, МЧС и Агентства пищевой безопасности.

Новый государственный стандарт разработан на основе проведенных в стране научных исследований, международных и региональных стандартов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)