Парламент Азербайджана принял во втором чтении бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 г.
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании 23 ноября обсудил законопроект «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год». После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении, сообщает во вторник Trend.
Отметим, что доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на будущий год предусмотрены в размере 180 375 536 манатов, а расходы – также на уровне 180 375 536 манатов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы новые промышленно-экономические зоны - замминистра
В Азербайджане может быть обсужден вопрос о включении бюджета Госагентства по ОМС в сводный бюджет - министр финансов
В Азербайджане на реализацию программы развития регионов направлено более 90 млрд манатов - замминистра
Заслуженный артист Азербайджана в российском сериале "Ангел мести", или Граф Монте-Кристо в наши дни (ФОТО)
Представители Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центрального Таможенного Госпиталя приняли участие в международном конгрессе (ФОТО)
В произведениях Низами Гянджеви на первый план выходит тюркская принадлежность – первый замминистра культуры
Предстоящий Международный форум Низами Гянджеви - очень важное мероприятие – замминистра культуры Азербайджана
В пригородах Баку планируется строительство более 7 тыс. километров канализационных линий - ОАО "Азерсу"
Франция не в состоянии выполнить свои обязательства в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ – азербайджанский депутат