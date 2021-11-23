Парламент Азербайджана принял во втором чтении бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании 23 ноября обсудил законопроект «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год». После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на будущий год предусмотрены в размере 180 375 536 манатов, а расходы – также на уровне 180 375 536 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)