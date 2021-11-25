Лица AccessBank: Эльнур Мамедов: “Остаюсь верным своим корпоративным и человеческим ценностям” (ФОТО)

Наш сегодняшний собеседник в рамках рубрики «Лица AccessBank» – Эльнур Мамедов, Глава Отдела по исполнению судебных решений при Департаменте Финансовой реструктуризации и восстановления.

Вы - один из тех сотрудников AccessBank-а, кто в прошлом году участвовал в действиях по восстановлению территориальной целостности нашей страны. Вы один из немногих людей, кто не понаслышке знает, - что такое и банковское и военное дело... Что из них Вам ближе и почему?

Знаете, я работаю в банковской сфере вот уже 12 лет и не потерял интереса к своей работе. Количество лет, проведенных мною в банковском секторе, само говорит о моей безграничной увлеченности работой!

Военное дело… Знаете, мне как-то странно называть это делом… Я проходил службу в армии в 2005-2007 годах и закончил ее в чине Лейтенанта. В прошлом году я вернулся в ряды вооруженных сил и закончил 44-дневную кампанию в чине Старшего Лейтенанта.

Для меня, как и, наверное, для многих моих соотечественников - военное “дело” - это - Долг… Гражданский долг перед своей Родиной. Знаете, у нас в AccessBank-е есть корпоративные ценности и они строятся в том числе и на общечеловеческих ценностях. Как мы на работе руководствуемся корпоративными ценностями, так и в обычной жизни следуем своим человеческим ценностям - такому, знаете, “внутреннему компасу”. Осенью прошлого года я, будучи верен своим ценностям, отправился освобождать земли своей страны. Я выполнил свой долг и готов, оставаясь верным своим корпоративным и человеческим ценностям, в любой момент прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Невольно вспоминается роман Льва Толстого “Война и мир”... Мир и война… Что эти два понятия значат для Вас?

Увы, история человечества - это больше история войн, чем история мирного времени. Я где-то прочитал, что за всю свою историю человечество мирно прожило только около 300 лет.

В войне нет ничего приятного, я никому не пожелал бы ее. Но иногда - это вынужденная мера. Те 44 дня были для нас и восстановлением территориальной целостности и торжеством справедливости. Тогда мы смогли добиться справедливости все вместе - и благодаря нашим храбрым военным и тем, кто сложил головы,- добиться нашей победы.

Да, я не могу не говорить о справедливости - потому что и в мирной жизни это для меня очень важно; - справедливость – это то, на чем меня воспитали в детстве и то, чего я неукоснительно придерживаюсь в своей работе в банке. Как видите, мы опять приходим к тому, что корпоративные ценности организации, в которой я работаю, перекликаются с моими внутренними ценностями.

Вы сказали, что вступили в 44-дневную кампанию лейтенантом, а закончили ее в чине Старшего Лейтенанта… Есть ли что-то еще, оставшееся в Вашей памяти о тех осенних днях?

На протяжении тех 44-ех дней, да и после них, я был свидетелем любви, храбрости и отваги... Были те, кто заплатил за победу собственной жизнью… Мир их праху…

Я уже говорил, что работаю в AccessBank-е 12 лет и прошлой осенью я убедился в том, что мы все в банке стали одной семьей… Те же моменты и чувства, которые мы переживали в своих семьях, мы также переживали и в родном коллективе… И дома и на работе - мы вместе переживали, вместе же и радовались. Получается, что не только корпоративные и человеческие ценности перекликаются, но и чувства тоже перекликались - и в семье, и в коллективе...

Насколько легко было вернуться к гражданской жизни?

Слава Богу, кампания не была такой затяжной, чтобы было тяжело вернуться к нормальной жизни. Мне очень приятно видеть, в каком приподнятом настроении пребывает вся наша страна после победы. Мы помним тех, кто сложил головы ради этой победы и сделаем все, чтобы их жертвы не стали напрасными.

Вернуться к обычной жизни было приятно; было понятно, что мы всей страной приступаем к большому возрождению, в котором будут участвовать и аграрии, и строители, и банкиры.

Мы как, банк, который много лет лидирует в сегменте микрофинансирования, тоже собираемся поддерживать инициативы, направленные на возрождение бизнеса на освобожденных территориях.

Всем нам есть над чем работать в ближайшие годы… Как говорится - планов громадьё…