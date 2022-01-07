ПО "Азеригаз" о газификации новых жилых массивов

БАКУ /Trend/ - Планируется поэтапная прокладка газовых линий на территории новых жилых массивов в рамках имеющихся финансовых возможностей.

Об этом сказал в пятницу журналистам руководитель отдела газификации и развития ПО "Азеригаз" Теймур Джафаров, сообщает Trend.

"Количество новых жилых массивов постоянно растет. Есть дома, построенные на территории нефтепромыслов. Работы по газификации этих домов можно будет проводить только после изменения назначения земель, на которых они расположены. С другой стороны, граждане могут осуществить газификацию за счет своих средств", - сказал Джафаров.

По его словам, ежегодно проводится индивидуальная газификация около 30-40 тысяч домов.

"Граждане должны дождаться включения их домов в план газификации или осуществить газификацию за счет своих средств", - добавил Джафаров.

(Автор: Чингиз Сафарли. Редактор: Константин Шапиро)