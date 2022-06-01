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Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)

Экономика Материалы 1 июня 2022 17:39
Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)

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По случаю 1 июня - Дня Защиты Детей, Yelo Bank организовал для маленький друзей особенный праздник, полный веселья, полезных знаний и новых знакомств. На проходящем в головном офисе мероприятии, которое началось с познавательного мастер-класса, при участии специалиста детям была предоставлена информация о растениях, правилах их посадке и правильном уходе. Далее, чтобы раскрыть творческий потенциал детей, каждый участник дал название своему растению, после чего дети дружно раскрасили горшки. За мастер-классом последовала развлекательная часть мероприятия. Вскоре после обеденного перерыва, в актовом зале Банка был проведён показ мультфильма. В завершение всем детям, принявшим участие в мероприятии, были вручены сертификаты и подарки.

Современный и уютный головной офис Yelo Bank-а предоставляет широкие возможности для работы, отдыха и проведения мероприятий. Банк продолжит реализацию различных проектов, всесторонне используя свои возможности.

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Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)
Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)
Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)
Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)
Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)
Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)
Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)
Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)
Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)
Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)
Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)
Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)
Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)
Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)
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