Yelo Bank провел «День защиты детей» (ФОТО)

По случаю 1 июня - Дня Защиты Детей, Yelo Bank организовал для маленький друзей особенный праздник, полный веселья, полезных знаний и новых знакомств. На проходящем в головном офисе мероприятии, которое началось с познавательного мастер-класса, при участии специалиста детям была предоставлена информация о растениях, правилах их посадке и правильном уходе. Далее, чтобы раскрыть творческий потенциал детей, каждый участник дал название своему растению, после чего дети дружно раскрасили горшки. За мастер-классом последовала развлекательная часть мероприятия. Вскоре после обеденного перерыва, в актовом зале Банка был проведён показ мультфильма. В завершение всем детям, принявшим участие в мероприятии, были вручены сертификаты и подарки.

Современный и уютный головной офис Yelo Bank-а предоставляет широкие возможности для работы, отдыха и проведения мероприятий. Банк продолжит реализацию различных проектов, всесторонне используя свои возможности.

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