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Азербайджанские предприниматели и менеджеры стали слушателями курсов повышения квалификации в Германии (ФОТО)

Экономика Материалы 8 июля 2022 13:44
Азербайджанские предприниматели и менеджеры стали слушателями курсов повышения квалификации в Германии (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В рамках совместной германо-азербайджанской программы по повышению квалификации менеджеров очередная группа азербайджанских предпринимателей и менеджеров стала слушателями курсов повышения квалификации в немецком городе Ульм.

Об этом сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

В курсах, прошедших с 20 июня по 2 июля в гибридном формате, приняли участие 22 предпринимателя и менеджера, работающие в различных отраслях экономики.

В то же время азербайджанские предприниматели и менеджеры провели встречи в аграрных, туристических, логистических, виноградарских и винодельческих компаниях, на месте ознакомились с передовым опытом, наладили новые связи для сотрудничества.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Азербайджанские предприниматели и менеджеры стали слушателями курсов повышения квалификации в Германии (ФОТО)
Азербайджанские предприниматели и менеджеры стали слушателями курсов повышения квалификации в Германии (ФОТО)
Азербайджанские предприниматели и менеджеры стали слушателями курсов повышения квалификации в Германии (ФОТО)
Азербайджанские предприниматели и менеджеры стали слушателями курсов повышения квалификации в Германии (ФОТО)
Азербайджанские предприниматели и менеджеры стали слушателями курсов повышения квалификации в Германии (ФОТО)
Азербайджанские предприниматели и менеджеры стали слушателями курсов повышения квалификации в Германии (ФОТО)
Азербайджанские предприниматели и менеджеры стали слушателями курсов повышения квалификации в Германии (ФОТО)
Азербайджанские предприниматели и менеджеры стали слушателями курсов повышения квалификации в Германии (ФОТО)
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