Узбекистан предложил создать транзитный коридор через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Узбекистан инициировал создание нового транспортного коридора с участием Азербайджана, передает во вторник Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов в своем выступлении на первой встрече министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции в Ташкенте инициировал формирование нового мультимодального коридора Турция-Кавказ-Центральная Азия-Южная Азия через Афганистан.

По его словам, учитывая чрезвычайно высокий потенциал для ускорения темпов роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе стран Южной Азии, необходимо совместными усилиями принять меры для развития грузоперевозок со странами Южной Азии.

"В настоящее время имеется возможность для перевозки грузов через территорию Афганистана до Пакистана. Таким образом наши национальные перевозчики постепенно тестируют и уже начинают осуществление грузоперевозок автотранспортом через Афганистан", - сказал Махкамов.