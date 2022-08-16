Azer Turk Bank запускает оплаты Apple Pay

Клиенты держатели карт государственного Azer Turk Bank смогут более удобно совершать платежи посредством Apple Pay. Apple Pay - это быстрый и безопасный способ оплаты с помощью iPhone, Apple Watch, iPad, Mac в магазинах, пунктах обслуживания, приложениях и на веб-сайтах.
Безопасность каждой операции обеспечивается инновационными технологиями Apple.
С помощью Apple Pay возможно совершать бесконтактные транзакции через POS-терминалы и банкоматы, поддерживающие технологию NFC.
Как подключиться к Apple Pay?
Выберите карту:
Выберите карту, которую хотите добавить в систему Apple Pay, в мобильном приложении atb360.
Добавьте карту в Apple Pay:
Выберите «Добавить в Apple Wallet».
Выберите устройство:
Выберите устройство, на котором вы хотите активировать Apple Pay.
Подтвердите:
Подтвердите, что вы ознакомились и принимаете условия использования.
Обратите внимание, что вы можете добавить несколько atb карт в Apple Wallet на одном устройстве Apple. Основной картой будет карта, добавленная первой. В настройках устройства есть возможность в любой момент заменить основную карту на другую.
С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.