Azer Turk Bank запускает оплаты Apple Pay

Клиенты держатели карт государственного Azer Turk Bank смогут более удобно совершать платежи посредством Apple Pay. Apple Pay - это быстрый и безопасный способ оплаты с помощью iPhone, Apple Watch, iPad, Mac в магазинах, пунктах обслуживания, приложениях и на веб-сайтах.

Безопасность каждой операции обеспечивается инновационными технологиями Apple.

С помощью Apple Pay возможно совершать бесконтактные транзакции через POS-терминалы и банкоматы, поддерживающие технологию NFC.

Как подключиться к Apple Pay?

Выберите карту:

Выберите карту, которую хотите добавить в систему Apple Pay, в мобильном приложении atb360.

Добавьте карту в Apple Pay:

Выберите «Добавить в Apple Wallet».

Выберите устройство:

Выберите устройство, на котором вы хотите активировать Apple Pay.

Подтвердите:

Подтвердите, что вы ознакомились и принимаете условия использования.

Обратите внимание, что вы можете добавить несколько atb карт в Apple Wallet на одном устройстве Apple. Основной картой будет карта, добавленная ​​первой. В настройках устройства есть возможность в любой момент заменить основную карту на другую.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.