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Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank (ФОТО)

Экономика Материалы 8 сентября 2022 10:45 (UTC +04:00)
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Yelo Bank старается вносить свой вклад не только в экономическое развитие регионов, но и в их социальную жизнь. На этот раз, в преддверии нового учебного года, банк провел благотворительную акцию для школьников Сальяна.

Основной целью социальной акции «В школу с Yelo Bank» являлось обеспечение детей-первоклассников школьными принадлежностями. В мероприятии, состоявшемся 5 сентября в средней школе № 2 города Сальян, помимо сотрудников Банка и учителей, приняли участие представители Исполнительной власти Сальянского района и Министерства образования. После вручения подарков более чем 30 учащимся из разных школ Сальяна для них было организовано развлекательное шоу. Данной социальной инициативой Yelo Bank намерен не только поддержать образование в регионах, но и подарить праздничное настроение детям, только что пошедшим в школу.

Следует отметить, что Yelo Bank несколько месяцев назад открыл в городе Сальян новый яркий филиал.

С начала этого года Yelo Bank подписал множество проектов, направленных на поддержку детей в построении их светлого будущего. Подобные инициативные проекты планируется продолжить до конца года.

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Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank (ФОТО)
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank (ФОТО)
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank (ФОТО)
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank (ФОТО)
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank (ФОТО)
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank (ФОТО)
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank (ФОТО)
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank (ФОТО)
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank (ФОТО)
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank (ФОТО)
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank (ФОТО)
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank (ФОТО)
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