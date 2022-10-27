В Баку проходит 15-й Веронский Евразийский экономический форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит 15-й Веронский Евразийский экономический форум.

Как сообщает в четверг Trend, в форуме принимают участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, министры экономики Азербайджана и России Микаил Джаббаров и Максим Решетников, а также ряд других высокопоставленных лиц.

Участники форума обсудят вопросы взаимного экономического сотрудничества, транспортные и экономические вопросы, а также вызовы, стоящие перед странами, глобальные проблемы и климатические изменения, роль "зеленых" технологий и цифровизации в их решении.