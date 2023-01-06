Импортируемая в Азербайджан продукция может подешеветь (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:39)

БАКУ /Trend/ - Рассмотрение в течение одного дня обращения (декларации), поступившего в таможенный орган в связи с осуществлением пропуска импортируемых в Азербайджан товаров, может привести к снижению цен на импортируемую продукцию.

Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он отметил, что одним из основных целей внесения изменений в Таможенный кодекс является определение таможенной стоимости импортируемой продукции в более короткие сроки.

"Раньше определение таможенной стоимости товаров занимало несколько дней, и в результате предпринимателям приходилось находиться на таможенных постах по несколько дней при ввозе товаров, что, в свою очередь, вызывало дополнительные затраты, а в некоторых случаях сказывалось на качестве пищевых продуктов.

После внесения изменений в Таможенный кодекс таможенная стоимость продукции будет определяться не позднее чем в течение 24 часов, и предприниматели будут проинформированы об этом. В результате у предпринимателя, занимающегося импортом, будут сокращаться расходы.

Согласно другому изменению, таможенные декларации и уведомления могут подаваться не только в бумажном, но и в электронном виде, что также повлияет на снижение затрат предпринимателей. Потому что раньше для получения документа в бумажном виде предпринимателю приходилось идти в таможенный орган, стоять в очереди, но теперь он сможет получить эти документы в электронном виде. Все эти изменения приведут к снижению затрат предпринимателей, что, как ожидается, отразится на ценах ввозимой продукции.

То есть снижение затрат позволит снизить цены на эти продукты. Однако трудно прогнозировать, как это повлияет на цены на рынке. К сожалению, в ряде случаев расходы предпринимателей хотя и сокращаются, но на снижение цен это не влияет",- сказал Байрамов.

Отметим, что на пленарном заседании 27 декабря Милли Меджлис принял в третьем чтении изменения в Таможенный кодекс. Согласно изменению, обращение (декларацию), поступившее в таможенный орган в связи с осуществлением пропуска товаров, будет рассматриваться в течение одного дня. В случае необходимости внесения соответствующих корректировок в таможенную стоимость при пропуске товаров таможенный орган обязан уведомить об этом декларанта в течение 24 часов с момента подачи декларации в таможенный орган. Законопроект разработан с целью совершенствования процедур пропуска товаров через таможенные пограничные пункты, особенно в связи с необходимостью определения таможенной стоимости, усиления обязательств таможенных органов в этой области, в результате чего обеспечивается более быстрый пропуск товаров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)