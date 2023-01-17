«AccessBank ждет большое будущее.»: интервью с Вернером Клаесом, Членом Наблюдательного Совета AccessBank

Г-н Клаес, Вы являетесь членом наблюдательных советов и комитетов трех различных банков в регионе. Чем отличается банковский сектор Азербайджана от других стран региона?

В банковской отрасли Восточной Европы очень сильно доминируют дочерние компании западноевропейских банков. Как следствие, они получают поддержку по всем направлениям, начиная от финансовой (капитал, займы) и заканчивая операционной поддержкой (технологии, обучение, управление рисками). Это не относится к азербайджанской банковской отрасли, которая, гораздо более самостоятельна.

Восточноевропейские банки вынуждены давать результаты в краткосрочной перспективе, поскольку их материнские компании, как правило, котируются на бирже и внимательно отлеживаются инвестиционными аналитиками. Эта ситуация, как правило, приводит к тому, что эти банки не уделяют должного внимания долгосрочной перспективе.

Как бы Вы позиционировали банковский сектор Азербайджана, и на каких направлениях следует сосредоточить внимание местным банкам и AccessBank-у в ближайшем будущем?

Банковский сектор никогда не может быть отделен от экономики, в которой он функционирует. Учитывая высокую зависимость страны от доходов от нефтегазового сектора, банки в Азербайджане должны играть лидирующую роль в диверсификации экономики. В то же время банки страны должны подготовиться к цифровой трансформации, которая, несомненно, окажет сильное влияние на методы работы отдельных банков.

AccessBank должен сосредоточиться на создании экосистемы для своей основной клиентской базы, что позволит микро, малым и средним предпринимателям, как и клиентам розничного сегмента, извлечь выгоду из более тесной интеграции с небанковскими и нефинансовыми игроками рынка. AccessBank должен сыграть важную роль в обеспечении преимуществ для клиентов – путем поддержки расширения каналов сбыта и совершенствования технологий.

Каковы Ваши ожидания от AccessBank в ближайшие 5 лет?

Будущие достижения банка определяются качеством его процессов и систем, а также качеством человеческих ресурсов, которые разрабатывают и поддерживают эти системы.

AccessBank ждет большое будущее. Банк доказал свою готовность к различным внештатным ситуациям и продемонстрировал исключительную креативность и устойчивость, которые, не имеют себе равных на местном и, даже региональном рынке.

Исходя из вышеизложенного, я ожидаю, что AccessBank станет эталоном для финансовых учреждений в своем сегменте. Я полон уверенности в том, что банк увеличит свою долю как на рынке микро, малого и среднего предпринимательства, так и в сфере розничных банковских услуг,- оставаясь при этом здоровым финансовым институтом с высоким уровнем прибыльности и финансовой устойчивости – для того, чтобы и впредь приносить пользу клиентам, сотрудникам и акционерам банка.