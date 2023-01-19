БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Гяндже планируется открытие «Гянджинского дома МСБ».

Об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе пресс-конференции посвященной итогам 2022 года, передает в четверг Trend.

По его словам, эта модель будет основана на концепции «Бакинского дома Малого и среднего бизнеса».

«В этом центре ожидается оказание услуг субъектам предпринимательства», - добавил он.

Напомним, что Третий по счету дом МСБ, открытый в начале 2023 года в Баку является единым центром оказания услуг субъектам предпринимательства. До этого, агентством были сданы в эксплуатацию дома МСБ в Евлахе и Хачмазе. В Бакинском доме МСБ представлен широкий спектр услуг десятков государственных структур и частных организаций. Кроме того, в доме МСБ есть центры бесплатного оказания тренинговых услуг.