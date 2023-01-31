ФАО и Азербайджан сотрудничают по девяти приоритетным направлениям

БАКУ /Trend/ - ФАО и Азербайджан в рамках программы сотрудничества работают по девяти приоритетным направлениям.

Об этом сказал во вторник заместитель главы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Бариз Мехтиев в ходе национального форума по аграрной консультации, передает Trend.

По его словам, сотрудничество по этим направлениям активно продвигается.

«В нынешнем году мы хотим подписать второй этап сотрудничества между ФАО и Азербайджаном», - добавил он.

Отметим, что ФАО нацелена на поддержку проектов в сфере управления пищевыми продуктами и отходами в Азербайджане. Стороны совместно реализовали свыше 60 проектов в области сельского хозяйства, в частности, улучшена сельскохозяйственная среда, а также пищевая безопасность в регионах страны.