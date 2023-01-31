Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

ФАО и Азербайджан сотрудничают по девяти приоритетным направлениям

Экономика Материалы 31 января 2023 11:01 (UTC +04:00)
ФАО и Азербайджан сотрудничают по девяти приоритетным направлениям

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ФАО и Азербайджан в рамках программы сотрудничества работают по девяти приоритетным направлениям.

Об этом сказал во вторник заместитель главы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Бариз Мехтиев в ходе национального форума по аграрной консультации, передает Trend.

По его словам, сотрудничество по этим направлениям активно продвигается.

«В нынешнем году мы хотим подписать второй этап сотрудничества между ФАО и Азербайджаном», - добавил он.

Отметим, что ФАО нацелена на поддержку проектов в сфере управления пищевыми продуктами и отходами в Азербайджане. Стороны совместно реализовали свыше 60 проектов в области сельского хозяйства, в частности, улучшена сельскохозяйственная среда, а также пищевая безопасность в регионах страны.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости