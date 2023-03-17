Азербайджанские предприниматели и проблемы при доставке грузов из Азии транзитом через Иран

БАКУ/Trend/ - В связи с санкциями, которые наложены на Иран, предприниматели не могут оплатить товары, доставленные транзитом через Иран. Местные банки отказываются проводить эти платежи.

Стоит отметить, что в связи с санкциями на Иран, США и его союзники де-факто запретили иранским банкам получать доходы в долларах и евро, и проводить расчеты с иностранными контрагентами по импорту.

Азербайджанские бизнесмены считают, что доставка сырья для производства, промышленного оборудования и других товаров из Азии в Азербайджан через Иран намного дешевле и быстрее, что в конечном итоге сказывается на цене конечного продукта. Однако, невозможность оплаты декларации при поставке грузов через территорию Ирана вынуждает их пользоваться другими, альтернативными маршрутами, которые дороже и по срокам значительно дольше. Например, доставка грузов из Китая или Кореи через Грузию в Азербайджан занимает порядка 90 дней, что более чем в два раза дольше, чем через Иран. Доставка же продукта из стран Персидского Залива или Индии через Грузию занимает в четыре раза дольше времени.

Говоря другими словами, если предпринимателю надо было раньше инвестировать на поставку сырья ежемесячно 100 тысячи долларов при транзите через Иран, то сейчас эта сумма возрастает до 400 тысяч долларов, и, как следствие, им приходится думать уже об окупаемости этих инвестиций и рисков при срыве местного контракта, что в конечном итоге существенно влияет на конечную цену продукта.

Тут может показаться, что можно обойтись без поставок сырья из Азии, а использовать альтернативные источники из других регионов, но во многих видах производства Китай занимает неоспоримое первое место в мире, и большинство продукций оттуда почти в два раза дешевле, чем из Европы или России, что опять же будет способствовать проигрышу в конкуренции иностранным производителям. Что касается стран Персидского залива, то они – лидеры в химической промышленности со своей дешёвой нефтью и гигантскими концернами.

Надо также сказать, что для поставок из Китая сравнительно недавно появился ещё один маршрут по железной дороге. Эти перевозки в Азербайджан осуществляются дочерней компанией ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - ООО ADY Container. Правда, тарифы на этот тип перевозок нельзя назвать выгодными. Для сравнения отметим, что стоимость перевозки 40-футового контейнера по всем трем маршрутам, полученным на март 2023 года выглядят следующим образом:

по железной дороге – 11 тысяч долларов

через Грузию – 5,5 тысяч долларов

через Иран – четыре тысячи долларов

Есть и другие нюансы, мешающие бизнесу пользоваться железной дорогой для транзита – различные аспекты контрактов, 100%-ая предоплата и другие.



Комментируя проблему, в Центральном банке Азербайджана сообщили, что отношения между банками и их клиентами осуществляются на основании Гражданского кодекса Азербайджанской Республики и договора, заключенного между сторонами

«Решения о проведении операций, связанных с Исламской Республикой Иран, принимаются банками самостоятельно с учетом требований местного законодательства и различных факторов риска, в том числе международных санкционных режимов. Кроме того, клиенты самостоятельно выбирают банки для всех видов банковских операций и могут использовать для этой цели услуги одного или нескольких банков», - сказали в пресс-службе регулятора.

Тут стоит отметить, что местные банки опасаются за свои корреспондентские счета в западных банках при обслуживании таких платежей. Банкам грозит закрытие корреспондентских счетов в США при нарушении санкционных ограничений.

Местные предприниматели считают, что одним из путей решения этой проблемы может стать открытие банками корреспондентских счетов в юанях, дирхамах и других валютах. Дело в том, что китайские производители без проблем принимают оплату в юанях за свою продукцию, а компании из Залива не возражают против оплаты в дирхамах. Оплата в этих валютах не может подвергаться контролю со стороны Западных банков. Даже если допустить, что наши крупные банки боятся какого-то давления, можно организовать это в других банках, помочь им со стороны регулятора или других структур открытию упомянутых корреспондентских счетов через уже имеющиеся связи. Ведь очевидно, что оборот банка за год или два достигнет объема всей импортируемой продукции из Азиатского региона в Азербайджан, а это довольно существенная цифра.

Ещё одна казусность ситуации состоит в том, что предприниматели могут без проблем оплачивать товары, поставляемые из самого Ирана. Для этого существует Bank Melli Iran в Азербайджане, который, естественно, поддерживает всех своих экспортёров и проводит оплаты в любой валюте в Иран. Однако транзит через Иран пока невозможно оплатить местными банками. По словам азербайджанских бизнесменов, работающих в Средней Азии, банки Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран без проблем осуществляют платежи по декларациям товаров, прошедших через территорию Ирана, другими валютами. Они уверены, что решение этой проблемы у нас в стране позволит упростить процесс доставки товаров из Азии в Азербайджан дешевле и значительно быстрее, что соответственно стимулирует развитие промышленности и производства внутри страны.